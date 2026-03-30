Körfez ülkeleri, Ürdün ve Rusya dışişleri bakanları "İran saldırıları ve bölgedeki gerilimi" görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) üye ülkeler, Ürdün ve Rusya, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarını görüştü.

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın oluşturduğu KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ve Rusya'yla dışişleri bakanları düzeyinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, KİK dönem başkanı Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'nin başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da katıldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Toplantıda İran'ın KİK ülkeleri ve Ürdün'e saldırılarının yanı sıra bölgesel son gelişmeler ele alındı." ifadeleri yer aldı.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da " İran'ın KİK ülkeleri ve Ürdün'e acımasız saldırılarının konuşulduğuna" dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, Orta Doğu'da yaşanan tehlikeli gerilim ve dünya ülkelerine olumsuz yansımalarının da değerlendirildiği belirtildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.