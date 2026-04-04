Körfez İşbirliği Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şam'daki büyükelçiliğine yönelik saldırıları kınadı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şam'daki Büyükelçiliği ile misyon şefinin konutunu hedef alan mülke zarar verme girişimlerini güçlü şekilde kınadı.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu Elçilik binasına zarar vermenin yanı sıra BAE'nin ulusal sembollerine yönelik kabul edilemez hakaretlerin de kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'deki ilgili makamların, ulusal sembollere yönelik hakaretlere karışanların hesap vermesini sağlamasının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, diplomatik misyon binaları ile Büyükelçilik personeline ait konutların korunmasının, diplomatik çalışmayı düzenleyen uluslararası teamül ve sözleşmeler çerçevesinde güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Şam'da onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyerek İssam Buveydany'nin serbest bırakılmasını talep etti.

Göstericiler, Suriye ordusunda görevli olduğu belirtilen ve daha önce "Ceyşül İslam"ın liderliğini yapan Buveydany lehine sloganlar attı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin, Buveydany'i bir yıldan uzun süre önce gözaltına aldığı ve "El-Nusra Cephesi"ne mensup olmakla suçladığı biliniyor.