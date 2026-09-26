Haberler

KİK, Husi saldırılarını Suudi Arabistan egemenliğine tehdit olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KİK, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıları kınadı. KİK Genel Sekreteri Budeyvi, saldırıların egemenliğin açık ihlali ve bölge istikrarına tehdit olduğunu belirterek uluslararası topluma kararlı tutum çağrısı yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınayarak, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali ve sivillerin güvenliği ile bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile güneybatıdaki Hamis Muşayt bölgelerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef alan Husi saldırılarını kınadı.

Budeyvi, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu ve sivillerin güvenliği ile bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti.

KİK ülkelerinin Suudi Arabistan'ın yanında tek saf halinde durduğunu belirten Budeyvi, Riyad yönetiminin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Budeyvi, uluslararası topluma Husilerin saldırılarına karşı kararlı bir tutum sergileme ve bu eylemlerden sorumlu olanları hesap vermeye zorlama çağrısında bulundu.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Riyad ile Hamis Muşayt bölgelerini hedef alan 2 balistik füze ile 2 İHA'nın havada imha edildiğini duyurmuştu.

Koalisyon, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.

Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" olarak nitelendirdikleri uygulamayı ilan etmelerinin ardından eylül ayında Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarını artırdı.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Kaynak: AA
Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan

Rakiplerimiz İtalya ve Belçika karşılaştı! İşte kazanan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor

Galibiyet sevinçleri kursaklarında kaldı!

Yemen'de Husilere karşı genel seferberlik ve ulusal teyakkuz çağrısı

Milli bayramda Husilere karşı seferberlik ve teyakkuz ilan ettiler
Evden kaçtı, peşinden geldi! Diyarbakır'da 32 yaşındaki Ayfer merdivende öldürüldü

Böyle eş olmaz olsun! Kaçan kadını merdivende öldürdü
Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı

Beşiktaş 10 sayıdan geri döndü ancak son topta kazanamadı
Mbappe'nin Arda Güler'e yaptığı olay oldu

Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı

Maç sonunda da herkesi kendine hayran bıraktı

İran Hürmüz için 7 günlük plan sundu, Trump reddetti

İran kapıyı açtı, Trump duyar duymaz reddetti! Yeniden savaş başlıyor