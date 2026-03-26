KİK Genel Sekreteri, İran'dan Körfez'e "5 binden fazla saldırı yapıldığını" açıkladı

Güncelleme:
Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İran'ın Körfez ülkelerine 5 binden fazla saldırı düzenlediğini ve bu saldırıların yüzde 85'inin bu ülkelere yönelik olduğunu açıkladı. Budeyvi, İran'ın sivil yerleşim alanlarını hedef aldığını ve bu durumun sivillerin ölümüne yol açtığını vurguladı.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'ın bölgedeki faaliyetleri ve uluslararası seyrüsefer güvenliğine yönelik ihlalleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın bölge ülkelerini doğrudan hedef aldığını belirten Budeyvi, " İran, KİK üyesi ülkelere 5 binden fazla füze ve insansız hava aracı fırlattı. İran füzelerinin yüzde 85'i Körfez ülkelerine yöneliktir." dedi.

Budeyvi, saldırıların sivil yerleşim alanlarını kapsadığını vurgulayarak, "İran kasıtlı olarak sivil unsurları hedef aldı ve bu durum sivillerin ölümüne yol açtı. İran otelleri, büyükelçilikleri, su tesislerini ve havalimanlarını hedef almıştır." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgedeki vekilleri aracılığıyla Körfez ülkelerine saldırılar düzenlediğini kaydeden Budeyvi, İran'ın bölgedeki saldırılarının "tüm sınırları aştığını" ifade etti.

Budeyvi ayrıca, bu saldırıların küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğini vurguladı.

"Körfez ülkelerinin kendilerini savunma hakkı var"

Budeyvi, İran'ın Körfez ülkelerinin enerji altyapısına yönelik saldırılarının "planlı bir strateji" olduğunu savunarak, "İran'ın Körfez'deki petrol tesislerine yönelik gerilimi tırmandırması sistematiktir. İran'ın saldırıları Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'teki petrol rafinerilerini hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Körfez ülkelerinin hayati tesislerinin korunması için uluslararası girişimlerde bulunduklarını aktaran Budeyvi, şunları kaydetti:

"Körfez'deki hayati öneme sahip tesislerin hedef alınmaması için uluslararası talepte bulunduk. Uluslararası hukuk uyarınca, Körfez ülkelerinin kendilerini savunma hakkı var."

Budeyvi, Hürmüz Boğazı'ndaki altyapının güvenliğine de dikkati çekerek "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz altı kablolarının korunmasından uluslararası toplum sorumludur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu