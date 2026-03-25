Ruanda'da Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi

Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta Gökalp'in hayatı, eserleri ve düşünceleri ele alındı. Konferansta kültürel kimlik ve modernite arasındaki denge vurgulandı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de, Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı dolayısıyla "Gelenekten Moderniteye Ziya Gökalp'in Medeniyet Tasavvuru" başlıklı konferans düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen konferans, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

YEE Koordinatörü Gökhan Yağcı, konferansta Gökalp'in hayatı, eserleri ve fikir dünyası ile ilgili kapsamlı bir değerlendirmede bulundu.

Yağcı, Gökalp'in gelenek ile modernite arasındaki dengeyi kurma çabası ve milli kimlik inşasına yaptığı katkıların Türk düşünce hayatına kazandırdığı medeniyet perspektifinin günümüzde de önemini koruduğunu vurguladı.

Yağcı, "Ziya Gökalp, yalnızca yaşadığı dönemin değil, bugünün ve geleceğin de düşünce dünyasını etkileyen önemli bir fikir adamıdır. Onun ortaya koyduğu medeniyet tasavvuru, kültürel kimliğimizi anlamak ve geleceğe taşımak açısından bizlere güçlü bir zemin sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferansın ardından yapılan değerlendirmelerde, etkinliğin hem akademik hem de kültürel açıdan önemli katkılar sunduğu ve Gökalp'in düşüncelerinin güncel bağlamda yeniden ele alınmasının büyük bir ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

