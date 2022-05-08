Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri

İhlas Haber Ajansı - Abdullah Ünver - Güncel
 - Güncelleme:

- Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri Ukrayna'nın Kiev metrosunda İrlandalı rock müzik grubu U2, halka moral konseri verdi.

- Kiev metrosunda U2'dan halka moral konseri

KİEV - Ukrayna'nın Kiev metrosunda İrlandalı rock müzik grubu U2, halka moral konseri verdi.

İrlandalı rock müzik grubu U2, Ukraynalılara moral konseri verdi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Khreshchatyk metro durağında düzenlenen konser büyük ilgi gördü. Savaşın başında sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda yüzlerce kişi şarkılara eşlik etti. U2, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin halkla dayanışma amacıyla grubu Kiev'e davet ettiğini belirtti.

U2 rock müzik grubu, 1976 yılında İrlanda'nın başkenti Dublin'de kuruldu.

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Ünver - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title