Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü - Haberler

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Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü

AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Yolda yanmış askeri araçlar Hasarlı sivil araçlar Yol kenarında yatan ceset Kullanılamaz hale gelmiş askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekilmesi sonucu bir bölümü Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kiev-Jitomir otoyolu...

Yolda yanmış askeri araçlar

Hasarlı sivil araçlar

Yol kenarında yatan ceset

Kullanılamaz hale gelmiş askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekilmesi sonucu bir bölümü Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kiev- Jitomir otoyolu üzerindeki kullanılamaz hale gelmiş Rusya'ya ait askeri araçlar ve Ukraynalılara ait sivil araçlar dikkat çekti.

Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü

Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü

Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü

AA / Yunus Emre Günaydın - Güncel

Jitomir, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Haberler

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