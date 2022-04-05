Kiev-Jitomir otoyolu araç mezarlığına döndü
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Yolda yanmış askeri araçlar Hasarlı sivil araçlar Yol kenarında yatan ceset Kullanılamaz hale gelmiş askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekilmesi sonucu bir bölümü Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kiev-Jitomir otoyolu...
Yolda yanmış askeri araçlar
Hasarlı sivil araçlar
Yol kenarında yatan ceset
Kullanılamaz hale gelmiş askeri araçlar Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ederken, Rus güçlerinin geri çekilmesi sonucu bir bölümü Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Kiev- Jitomir otoyolu üzerindeki kullanılamaz hale gelmiş Rusya'ya ait askeri araçlar ve Ukraynalılara ait sivil araçlar dikkat çekti.