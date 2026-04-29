Kiev, İsrail'den "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan gemiyi yakalamasını istedi

Kiev yönetimi, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı geminin yakalanması için İsrail'e resmi başvuru yaptı.

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılın yasa dışı yollarla ihracı konusunda başlattıkları soruşturma kapsamında İsrail'e resmi başvuru yaptıklarını belirtti.

Söz konusu tahılı İsrail'e taşımakla suçladıkları "Panoramitis" adlı gemiye ilişkin Kravçenko, "Ukrayna'dan çalınan tahılı taşıyan bir Rus gemisinin yakalanması için gerekli belgeler İsrail tarafına gönderildi." ifadesini kullandı.

Kravçenko, "Başsavcılık, soruşturma kapsamında yasa dışı olarak ihraç edilen Ukrayna tahılının yasallaştırılması planının bir parçası olabileceği düşünülen 'Panoramitis' adlı gemi ve yükünün yakalanması girişiminde bulundu." ifadesini kullandı.

Geminin İsrail'in Hayfa kentine doğru gittiğini belirten Kravçenko, "Ukrayna tarafı, İsrailli müttefiklerden gemiyi ve kargoyu ele geçirmeleri, arama yapmaları, gemi ve yükün belgelerine el koymaları, tahıl örnekleri almaları ve mürettebatı sorgulamalarını talep ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in bu konuyu ciddi almasını bekliyoruz"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Ukrayna Başsavcılığının İsrail'e yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

Sybiha, "Bu, bir Twitter diplomasisi değil, uluslararası hukuki yardımına yönelik çok somut bir hukuki ve diplomatik taleptir ve yanıt gerektirmektedir. İsrail tarafının duygusal açıklamalarla yanıt vermek yerine bunu ciddiye almasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılın İsrail'e ulaşmasına tepki göstermişti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha 27 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'dan çaldığı" iddia edilen tahılı taşıyan geminin Hayfa'ya ulaştığı gerekçesiyle İsrail'in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky'i Dışişleri Bakanlığına çağırdıklarını belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dün yaptığı açıklamada, geminin İsrail'e ulaştığını belirterek "Genelde, tüm ülkelerde çalıntı malların satın alınması yasal sorumluluk gerektiren bir eylemdir. Bu durum, özellikle Rusya tarafından çalınan tahıl için geçerlidir." ifadesini kullanmıştı.