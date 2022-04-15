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Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

İhlas Haber Ajansı - Ali Osman Akın - Güncel
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- Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kiev'in kurucuları heykeli, savaştan zarar görmemesi için kum torbalarıyla korumaya alındı.

- Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Kiev'in kurucuları heykeli, savaştan zarar görmemesi için kum torbalarıyla korumaya alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Savaşın başından bu yaba 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşta, Ukrayna'nın tarihi bina, heykel ve anıtlarını koruma çabası da sürüyor. Başkent Kiev'in önemli merkezlerinden Demokrasi Meydanı'ndaki Kiev'in kurucuları heykeli de hava saldırılarından zarar görmemesi için korumaya alındı.

Kiev'in kurucusu olduğuna inanılan Kyi, Shchek, Khoriv ve kız kardeşleri Lybid'nin anısına yapılan heykel, itina ile siyah bir bezle sarılıp iple bağlandı. Titiz bir çalışma yürüten iki görevinin o anları ilginç görüntüler oluşturdu. Etrafına kum torbaları döşenmeye başlanan heykelin bu sayede bir hava saldırısı ya da patlamayı en az zararla atlatması düşünülüyor. Çalışmaların, devasa heykelin tamamen kum torbalarıyla kapatılması planlanıyor.

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

Kiev'in kurucuları heykeline kum torbalı koruma

İhlas Haber Ajansı / Ali Osman Akın - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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