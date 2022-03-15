Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü - Haberler

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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü

AA - Meiramgul Kussainova - Güncel
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Kiev'deki saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etti: 2 ölü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha top mermisi isabet etmesi sonucu 16 katlı bina tamamen yandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Rus birlikleri tarafından başkent Kiev'e gerçekleştirilen saldırı sırasında bir top mermisi de bu kez Svyatoşinskiy semtinde yer alan çok katlı apartmana isabet etti.

Saldırı sonucunda 16 katlı apartman tamamen yanarken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasar gören binadan 27 kişi kurtarıldı.

Kiev Acil Durumlar Servisi Basın Sözcüsü Svetlana Vodolaga, Facebook hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 04.22 ila 05.51'de başkent Kiev'e düzenlenen saldırıda 2 çok katlı apartman ile bir müstakil eve top mermileri isabet ettiğini bildirdi.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Saldırı, Ukrayna, Kiev, 112, Güncel, Haberler

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