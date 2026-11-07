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Kiev'de Rus saldırısında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı, Kuzey Köprüsü hasar gördü

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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, Rus ordusunun kente hava saldırısı düzenlediğini, Kuzey Köprüsü ile enerji altyapısının hedef alındığını bildirdi. Saldırıda 1'i çocuk 5 kişi yaralandı; kentte enerji tedariki son derece ağır, ısıtma ve su temininde aksamalar yaşanıyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentte Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü ve enerji altyapısına yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya'nın bu gece Kiev'e hava saldırıları düzenlediğini belirtti.

Kiev'de enerji tesislerinin hedef alındığını aktaran Kliçko, başkentteki enerji tedariki durumunun son derece ağır olduğunu ifade ederek "Buna bağlı olarak, kentteki ısıtma ve su temini sistemlerinin işletiminde aksamalar yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'ne yeniden saldırı yapıldığını, köprüdeki yol tabakası, troleybüs hattı ve elektrik sisteminin hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, saldırılar nedeniyle 1'i çocuk, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun ülkeye yönelik saldırıda füze ve insansız hava araçlarını (İHA) kullandığını kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 4 füze ve 149 İHA'nın imha edildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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