Ukrayna: Rusya'nın Kiev'de kliniğe düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusunun özel bir kliniğe düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırıda 16 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kentteki özel bir kliniğe düzenlediği saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiev'deki Obolon semtinde yer alan özel bir kliniğin saldırıya uğradığını aktaran Kliçko, "Başkentteki özel bir sağlık kuruluşuna yönelik saldırıda 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'i hayatını kaybetti, 2'sinin ise durumu ağır." ifadelerini kullandı.

Kliçko, saldırı düzenlenen klinikteki 16 hastanın Kiev'in farklı hastanelerine nakledildiğini kaydetti.

Rus ordusu, 9 füze ve 165 İHA ile saldırı düzenledi

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'nın, gece saatlerinde Ukrayna'ya 9 füze ve 165 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı bildirildi.

Hava savunma kuvvetlerince 137 İHA'nın etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, kalan İHA ve füzelerin ülke genelinde 10 noktaya isabet ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
