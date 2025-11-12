Gürcistan-Azerbaycan Sınırında Düşen Uçakta Şehit Olan Astsubay Nuri Özcan'ın Ailesine Şehadet Haberi Ulaştı

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (54) memleketi Karabük'teki baba evine şehadet haberi ulaştı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük merkeze bağlı Şirinevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, şehadet haberini anne Şaziye Özcan ve baba Mehmet Özcan'a verdi. Oğullarının şehadet haberini alınca fenalaşan Özcan çifti, hazırda bekletilen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailenin oturduğu apartmana ise Türk bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için baba evine akın etti. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi.