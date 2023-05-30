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Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir göreve başladı

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürü Osman Özdemir göreve başladı

Güncel Haberler

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Osman Özdemir görevine başladı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Mustafa Altınışık'ın yerine Osman Özdemir atandı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Osman Özdemir görevine başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü'ne Şube Müdürü olarak atanan Mustafa Altınışık'ın yerine Osman Özdemir atandı. Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yeni atanan İşletme Müdürü Osman Özdemir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız'ın da eşlik ettiği ziyarette, Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, İşletme Müdürü Osman Özdemir'e yeni görevinde başarılar diledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Osman Özdemir Bolu Güncel Haberler

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