Kıbrıs gazisi Sabri Arslan memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Sabri Arslan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi. Soğucak köyünde düzenlenen cenaze törenine Vize Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili de katıldı.
Arslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü.
Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi.
Törene, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Belediye Başkan Vekili Feyhan Topaloğlu da katıldı.
Kaynak: AA / Cengiz Civelek