Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak Korkuteli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
ANTALYA'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, askeri törenle toprağa verildi. Cenaze töreninde ailesi, yakınları ve askeri erkan hazır bulundu.

Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak Bozova Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Başsavcı Ozan Kapıcı, Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Mehmet Çoban, askeri erkan ile Refik Şarlak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Refik Şarlak'ın cenazesi Bozova aile mezarlığında dualarla toprağa verildi. Defin sonrası Kaymakam Sezgin Üçüncü, Refik Şarlak'ın naaşı üzerindeki Türk bayrağını eşi Havva Şarlak'a teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
