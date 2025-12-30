Kıbrıs Gazisi Refik Şarlak Korkuteli'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

ANTALYA'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak, Korkuteli'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Kıbrıs gazisi emekli Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Refik Şarlak Bozova Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kaymakam Sezgin Üçüncü, Başsavcı Ozan Kapıcı, Emniyet Müdürü Rıdvan Karaaslan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Korkuteli Şube Temsilcisi ve Kıbrıs gazisi Mehmet Çoban, askeri erkan ile Refik Şarlak'ın ailesi ve yakınları katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Refik Şarlak'ın cenazesi Bozova aile mezarlığında dualarla toprağa verildi. Defin sonrası Kaymakam Sezgin Üçüncü, Refik Şarlak'ın naaşı üzerindeki Türk bayrağını eşi Havva Şarlak'a teslim etti.