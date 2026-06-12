Kıbrıs gazisi törenle toprağa verildi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Şahin (73), askeri törenle toprağa verildi.

Dün sabah saatlerinde evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ramazan Şahin için Hasanpaşa Mahallesi'nde askeri tören düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Şahin'in naaşı, öğle vakti Hasanpaşa Mahalles Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı