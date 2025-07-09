Kıbrıs Gazisi Osman Kaçaran Rize'de Defnedildi

Kıbrıs Gazisi Osman Kaçaran Rize'de Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran'ın cenazesi, Rize'nin İkizdere ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi ve resmi yetkililerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Osman Kaçaran'ın (72) cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Kaçaran için İkizdere ilçesindeki Merkez Kubbeli Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İkizdere Belediye Başkanı Abdi Ekşi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaçaran'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı

Öcalan'dan tarihi çağrı! Videolu mesaj yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir dönem Giresunspor'daydı! Borja Sainz, Avrupa devine transfer oldu

Bir dönem Giresunspor'daydı! 16 milyon euro'ya Avrupa devine gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.