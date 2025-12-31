Haberler

Cami çıkışı evine giderken kazada ölen Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kayseri'de cami çıkışında otomobil çarpması sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Osman Balcı, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye birçok kişi katıldı.

KAYSERİ'de cami çıkışı evine giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı (71), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye giden Kıbrıs gazisi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'ya, evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken M.A.E. idaresindeki 38 RR 093 plakalı otomobil çaptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balcı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Ancak Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından Osman Balcı'nın askerler tarafından taşınan Türk bayrağına sarılı tabutu Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Balcı, öğleyin kılınan namazın ardından Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Balcı'nın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan polis merkezine götürülen otomobil sürücüsü M.A.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
