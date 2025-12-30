Haberler

Kıbrıs gazisi, cami çıkışı evine giderken kazada hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi, cami çıkışı evine giderken kazada hayatını kaybetti
Güncelleme:
Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Osman Balcı, cami çıkışı yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

MUHARİP Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Osman Balcı, cami çıkışı evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde meydana geldi. Yatsı namazı için camiye giden Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Osman Balcı'ya, evine gittiği sırada yolun karşısına geçmeye çalışırken M.A.E. idaresindeki 38 RR 093 plakalı otomobil çaptı. Kazada, Balcı ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balcı, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kıbrıs gazisi Balcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
