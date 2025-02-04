Kıbrıs Gazisi Mustafa Taşan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Taşan, tarlasında çalışırken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi Abdullahpaşa Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 71 yaşında geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mustafa Taşan'ın cenazesi toprağa verildi.
Karamustafalı Mahallesi'nde dün tarlasında çalışırken temizlemek istediği çapa motoruna bedenini kaptıran ve olay yerinde hayatını kaybeden Taşan için Abdullahpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kıbrıs gazisi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sefalı Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, askeri erkan, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.