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Kıbrıs Gazisi Mustafa Öksüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mustafa Öksüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Rize'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene katılanlar arasında Rize Valisi ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Rize'deki trafik kazasında kaldırıldığı hastanede 42 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Kıbrıs gazisi Mustafa Öksüz, son yolculuğuna uğurlandı.

1 Ekim Salı günü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede vefat eden Öksüz için, Yeşildere Köyü Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Öksüz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kıbrıs gazisi olan Mustafa Öksüz'ün cenazesi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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