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Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Yasatekin Son Yolculuğuna Uğurlandı
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71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi Kırşehir'de toprağa verildi. Akciğer kanseri tedavisi gören Yasatekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda taşınarak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Kırşehir'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Yasatekin'in cenazesi toprağa verildi.

Akciğer kanseri tedavisi gördüğü Ankara'da vefat eden Yasatekin'in cenazesi Kırşehir'e getirildi.

Yasatekin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşınarak Merkez Eski Sanayi Camisi'ne götürüldü.

Öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Yasatekin'in cenazesi, Kındam Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Yasatekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Muharip Gaziler Kırşehir Şubesi Derneği Başkanı Kemal Parlak, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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