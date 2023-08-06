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Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz törenle son yolculuğuna uğurlandı

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Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz törenle son yolculuğuna uğurlandı

GAZİANTEP - Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Özkorkmaz için memleketi İslahiye'de askeri tören düzenlendi. Özkorkmaz'ın cenazesi Sıddıka Tayyar Hatun camiinde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi. Törene İslahiye 106. Topçu Alayı ve Garnizon Komutanı Albay Sedat Mercan, Topçu Albay Sinan Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Aslan, İlçe Jandarma Bölük komutanı jandarma Yüzbaşı Vahdet Erdoğan, Askeri erkan, vatandaşlar ve gazinin yakınları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şentürk - Güncel

Kalp Krizi Hisarcık İslahiye Kıbrıs Güncel Haberler

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