Samsun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Samsun'un Terme ilçesinde beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Yanal'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazeye kaymakam, belediye başkanı, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Hasan Yanal'ın cenazesi toprağa verildi.
Beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Yanal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Karacalı Mahallesi Camisi'ne getirildi.
İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından Yanal'ın naaşı, mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Yanal'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Terme Kaymakamı Can Atak, Belediye Başkanı Şenol Kul, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, ilçe protokolü, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.