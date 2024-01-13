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Kıbrıs Gazisi Fikri Kavcı Hayatını Kaybetti

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Avcılar'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Fikri Kavcı, yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merkez Ulu Camii'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.

AVCILAR'da yaşamını sürdüren Kıbrıs Gazisi Fikri Kavcı(71), hayatını kaybetti. Yaşa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kavcı, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Gazisi Fikri Kavcı(71), tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kavcı için Merkez Ulu Camii'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törene, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Gaziler Derneği Avcılar Şube Başkanı Nurettin Ağaoğlu, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Kavcı, törenin ardından Beylikdüzü'ndeki Yakuplu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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