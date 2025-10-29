Haberler

Kıbrıs Gazisi Fahrettin Budur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende aile fertleri, arkadaşları ve askeri yetkililer hazır bulundu.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde vefat eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Budur (72) son yolculuğuna uğurlandı.

Budur'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Şalgamlı Mahalle Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Budur'un naaşı defnedildi.

Törene, Budur'un ailesi ve yakınları ile Kaymakam Eyüp Fırat, Malkara 95. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hatip, İlçe Garnizon Komutan Vekili Topçu Yarbay Ali Can Pehlivanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Müjdat Özer, Muharip Gaziler Derneği Hayrabolu Temsilcisi Ali Güz, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sedat Kara - Güncel
