Giresun'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Giresun'un Espiye ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Esat Polat, Merkez Cami'de düzenlenen törenle defnedildi. Törene ailesi, yakınları ve yerel yetkililer katıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde hayatını kaybeden 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Esat Polat'ın cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Polat'ın naaşı, Erecek köyü Merkez Cami'ne getirildi.

Buradaki törene Polat'ın ailesi ve yakınları, Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Polat'ın naaşı aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Fikret Bıyık - Güncel
