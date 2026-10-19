Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KGK 13 uzman yardımcısı alacak, Kıyı Emniyeti 9 daimi işçi alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KGK 13 uzman yardımcısı, Kıyı Emniyeti 9 daimi işçi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ise 6 uzman ve 1 destek personeli alacak. KGK başvuruları 2 Kasım'a, Kalkınma Ajansı başvuruları 9 Kasım-3 Aralık'ta e-Devlet üzerinden alınacak; Kıyı Emniyeti alımı için İŞKUR ilanları izlenecek.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 13 uzman yardımcısı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da 7 personel alımı yapacak.

KGK'nin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre kurumda, uzman yardımcısı kadrosunda genel alanda görevlendirilmek üzere 13 uzman yardımcısı alınması için giriş sınavı gerçekleştirilecek.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak sınavın başvuruları bugünden itibaren 2 Kasım'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 21-22 Kasım'da Ankara'da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kurumun "www.kgk.gov.tr" internet sayfasında ilan edilecek.

Sözlü sınavın yeri ve tarihi de buradan duyurulacak. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'ndan görüntüleyebilecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 işçi alımı yapacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de 9 kişilik daimi işçi statüsünde personel alacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumu üzerinden gerçekleştirilecek.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun "https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx" internet adresinde yayımlanacak.

Türkiye İş Kurumunca nihai listelerin ulaşmasını müteakip sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıca duyurulacak.

Asıl ve yedek aday listeleri kuruluşun internet sitesinden ilan edilecek ve listelerde yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 7 personel alacak

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da 6 uzman ve 1 destek personeli alımı gerçekleştirecek.

Başvurular, 9 Kasım-3 Aralık döneminde e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresi üzerinden yapılacak.

Kayseri'de yapılacak sınava katılmaya hak kazananların ilanı, 15 Aralık'ta "www.oran.org.tr" adresinden duyurulacak. Sınav tarihleri daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA
Tel Aviv-Viyana uçağında bomba paniği! Bulgaristan’a acil iniş yaptı

İsrail'den kalkan uçakta bomba paniği: Rota değişti, acil iniş yaptı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Thomas Reis, Beşiktaş'ı da yenerse tarihe geçecek

Beşiktaş'ı da yenerse 3 maçta tarihe geçecek
Yunanistan Türkiye kıyılarına yakın adayı satışa çıkardı: Fiyatı 5 milyon dolar

Bir lüks daire parası yeter: Burnumuzun dibindeki ada satışa çıktı!

Potadaki derbide Beşiktaş, Galatasaray'ı yendi

2 saat 15 dakika süren dev derbi! 3 sayı farkla kazandılar
Rapçi Motive, konserinde sahneye kalem atan seyircinin çıkarılmasını istedi

Ünlü rapçi kendisine kalem atan izleyiciyi affetmedi: Alın onu
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Denizin ortasında keyfin böylesi! Görenler şaşkına döndü

Akıllara durgunluk veren manzara
İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi

İstanbul'daki AVM'de İsrail gerginliği! Silah iddiası harekete geçirdi