Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kösedağ'dan Bakan Kurum'a ziyaret
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, yerel basının beklenti ve taleplerini iletti. Ziyarette Bakan Kurum'a Yahyalı halısı hediye edildi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Metin Kösedağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti.
Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, ziyarete, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kayseri Şubesi Başkanı Doğan Havur, KGC Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz ile gazeteci Faruk Aydemir katıldı.
Kayseri'de yürütülen çalışmalar, çevre ve şehircilik alanındaki projelerle yerel basının beklenti ve taleplerinin ele alındığı ziyarette, Bakan Kurum'a Yahyalı halısı hediye edildi.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel