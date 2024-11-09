Pakistan'da tren istasyonunda bombalı saldırı: 24 ölü, 44 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta şehrinde yer alan tren istasyonuna yerel saatle 09.00 sularında bombalı saldırı düzenlendi.

Polisten saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, 24 kişinin yaşamını yitirdiği ve asıl hedefin ise ordu personeli olduğu belirtildi.

Açıklamada saldırının, intihar saldırısı gibi göründüğü kaydedilirken şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Öte yandan, saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.