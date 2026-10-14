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Ketaib Hizbullah sorumlusu Assaf, ABD ve İsrail bayrakları yakma günü çağrısı yaptı

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Ketaib Hizbullah Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, ABD ve İsrail bayraklarının yakılması ve kaldırılması için yıl içinde bir gün belirlenmesi çağrısı yaptı. Assaf, Irak hükümetine ABD politikaları ve egemenlik ihlali iddiaları karşısında tutumunu netleştirme çağrısı yaptı.

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah'ın Güvenlik Sorumlusu Ebu Mücahid el-Assaf, ABD ve İsrail bayraklarının yakılması ve kaldırılması için yıl içinde bir gün belirlenmesi çağrısında bulundu.

Assaf, yayımladığı açıklamada, Iraklı gençlere ABD ve İsrail bayraklarının yakılması ve kaldırılması için bir gün belirlenmesi çağrısı yaptı.

Çağrısını ABD ve İsrail'in Irak halkına karşı işlediğini öne sürdüğü suçlara tepki ve 1991'den bu yana yaşamını yitiren Iraklıları anma gerekçesine dayandıran Assaf, ayrıca Irak hükümetine, ABD'nin politikaları ve ülkenin egemenliğini ihlal ettiği öne sürülen eylemler karşısındaki tutumunu netleştirme çağrısında bulundu.

Irak hükümeti, 1 Ekim Egemenlik Günü etkinliklerinde ABD bayrağına yönelik eylemlerin ardından sorumlular hakkında yasal işlem başlatmıştı.

Kaynak: AA
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