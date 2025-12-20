Kestel Belediyesi'nden sokak kedilerine; 'Kale Paty' projesi

BURSA'da Kestel Belediyesi, 'Kale Paty' isimli projesi kapsamında atıl durumda bulunan küçük bir alanı değerlendirerek, sokak kedileri için özel bir yaşam alanına dönüştürdü.

Kestel Belediyesi, Kale Paty isimli projesi kapsamında Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde atıl durumda bulunan küçük bir alanı örnek bir çalışmayla dönüştürerek sokak hayvanları için özel bir yaşam alanı kazandırdı. Yapılan düzenlemeyle birlikte alana estetik bir peyzaj çalışması uygulanırken, sokak kedilerinin barınabileceği kedi evleri, beslenme ve su noktaları yerleştirildi. Daha önce kullanılmayan ve düzensiz bir görüntüye sahip olan bu alan, hem görsel olarak zenginleştirildi hem de sokak kedileri için güvenli bir mekan haline getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Sadece insanlar için değil, tüm canlılar için daha yaşanabilir bir Kestel hedefiyle çalışıyoruz. Bu küçük ama anlamlı dokunuşun diğer çalışmalara da örnek olmasını diliyoruzö dedi.