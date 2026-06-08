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Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde, polis ve protestocuların çatışmasında 7 sivil öldü

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Pakistan kontrolündeki Azad Cammu Keşmir'de bir tüccarın ölümü sonrası protestocularla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada en az 7 sivil, 4 güvenlik görevlisi öldü, 23 polis yaralandı. JAAC yasaklandı.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde polis ile "Ortak Avami Eylem Komitesi (JAAC)" destekçileri arasında çıkan çatışmada en az 7 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre gerilim, bir tüccarın cuma günü Rawalakot kentinde güvenlik güçleriyle yaşanan bir olayda öldürülmesinin ardından tırmandı.

Tüccarın cesedinin Birleşik Askeri Hastaneye (CMH) nakledilmesi üzerine protestocular hastane çevresinde toplanarak olaylara tepki gösterdi.

Güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için gruba müdahale ettiği, protestocuların ise polise taş attığı belirtildi.

Yetkililer, olaylar sırasında 4 güvenlik gücünün öldüğünü, 23 polisin yaralandığını, 30 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Polis yetkilileri ayrıca olaylar sırasında 7 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir yönetimi, cuma günü JAAC'ın "terör faaliyetleriyle ilişkili olduğunu" ve "barış ile güvenliğe zarar verecek" şekilde hareket ettiğini belirterek, JAAC'ı yasaklı örgüt ilan etmişti.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
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