Hindistan Kontrolündeki Keşmir'de Otobüs Kazası: 21 Ölü, 61 Yaralı

YENİ DELHİ, 21 Nisan (Xinhua) -- Hindistan kontrolündeki Keşmir'in Udhampur bölgesinde meydana gelen otobüs kazasının ardından olay yerinde kurtarma çalışmaları yürüten görevliler, 20 Nisan 2026.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de bir otobüsün yoldan çıkarak engebeli araziden aşağıya yuvarlanması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybederken 61 kişi de yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu belirtildi. (Fotoğraf: UNI/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

