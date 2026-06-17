Keşmir Diaspora Koalisyonu'ndan Azad Cammu Keşmir'deki gelişmeler için diyalog çağrısı

Keşmir Diaspora Koalisyonu (KDC), Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde son dönemde yaşanan can kayıpları, yaralanmalar, gözaltılar ve artan toplumsal huzursuzluk nedeniyle tüm taraflara diyalog ve itidal çağrısında bulundu.

KDC Başkanı Dr. Mubeen Shah imzasıyla yayımlanan açıklamada, Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'de yaşayan Keşmirlilerin uzun yıllar boyunca Azad Cammu Keşmir'in yerel siyasi meselelerine müdahil olmamayı tercih ettiği belirtildi.

Son gelişmelerin bölgede endişeye yol açtığı ifade edilen açıklamada, Azad Cammu Keşmir'in Keşmirliler için yalnızca coğrafi bölge değil, aynı zamanda umut ve dayanışmanın sembolü olduğu vurgulandı.

Pakistan hükümeti, Azad Cammu Keşmir yönetimi, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve komite liderliğine çağrıda bulunulan açıklamada, can kayıplarının önlenmesi, son olaylarla ilgili bağımsız soruşturma yürütülmesi, gözaltı ve yaralanmalara ilişkin şeffaf bilgi paylaşılması ve taraflar arasında kapsamlı bir diyalog mekanizması kurulması istendi.

Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılması krizi tetikledi

Azad Cammu Keşmir bölgesinde kriz, yasama meclisi seçimleri için bölge dışında yaşayan Keşmirli mültecilere 12 sandalyelik kota ayrılmasıyla başlamıştı.

Bölge halkı, bu uygulamanın yerleşik halkın meclise girmesini fiilen engellediğini savunmuştu.

Müşterek Awami Eylem Komitesi (JAAC), temmuzda yapılacak seçimlerde mecliste 12 sandalyenin mültecilere ayrılmasını protesto etmek amacıyla Muzaffarabad'a yürüyüş çağrısında bulunmuştu.

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir yönetimi, JAAC'ın "terör faaliyetleriyle ilişkili olduğunu" ve "barış ile güvenliğe zarar verecek" şekilde hareket ettiğini belirterek, JAAC'ı yasaklı örgüt ilan etmişti.