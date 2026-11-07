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Keşm Adası ve Bender Hamir yakınında kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu

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İran basınına göre, Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında kaynağı belirlenemeyen patlama sesleri duyuldu. Haberde, İran Silahlı Kuvvetleri'nin gemilere uyarı atışı yapmış olabileceği belirtilirken konuya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı'na yakın Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında kaynağı belirlenemeyen patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınında yer alan habere göre, Keşm Adası ile Bender Hamir kenti yakınlarında patlama sesleri duyuldu.

Haberde, patlama seslerinin kaynağına ilişkin bilgi verilmezken İran Silahlı Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'ndaki alternatif güney rotasından geçmeye çalışan gemilere karşı uyarı atışı yapmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Haberde ayrıca, Keşm Adası sakinlerinin bir savaş uçağı sesi duyduğu ve adaya füze benzeri iki cismin isabet ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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