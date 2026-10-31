Keşm açıklarında 2 balıkçı teknesine İHA saldırısında 2 yaralı, 2 kayıp bildirildi

Keşm açıklarında 2 balıkçı teknesine İHA saldırısında 2 yaralı, 2 kayıp bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nın güneyinde 'düşman' İHA'nın 2 balıkçı teknesine saldırdığını, 2 balıkçının yaralandığını ve 2 balıkçının kayıp olduğunu bildirdi. Yaralılar Keşm Adası'na nakledildi, kayıp balıkçılar için çalışmalar sürüyor; resmi açıklama yapılmadı.
İran basını, Hürmüz Boğazı'nda yer alan Keşm Adası'nın güneyinde "düşman" insansız hava aracının (İHA) 2 balıkçı teknesine saldırdığını, 2 balıkçının yaralandığını, 2 kişin kayıp olduğunu bildirdi.
İran'ın Fars Haber Ajansı'na göre, Hürmüz Boğazı'nda iki balıkçı teknesi saldırıya uğradı.
Balıkçı teknelerinin "düşman" İHA'sı tarafından saldırıya uğradığı ve saldırı sonrası 2 balıkçının kayıp olduğu, 2 balıkçının ise yaralandığı kaydedildi.
Yaralıların Keşm Adası'na nakledildiği, kayıp balıkçıların bulunması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken olaya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.