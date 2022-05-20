Keskin ve Aksak'tan esnaf ziyareti - Haberler

Keskin ve Aksak, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve oda başkanları ile birlikte esnafları işyerlerinde ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlediler.

Esnaflardan sorun, talep ve temennilerini dinleyen Keskin ve Aksak, çözüm çalışmaları konusunda TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken öncülüğünde çalışmaların hükümet nezdinde sürdürüldüğünü, yerelde alınan her talep ve sorunun mutlaka hükümetin ilgili bakanına yada bakanlık yöneticilerini iletildiğini ifade ettiler.

Keskin, "Ortak akılla hareket ediyor, esnafımızın çözüm önerileri noktasında yerinde istişarede bulunuyoruz. Malatya'mızı ziyaret eden TESK Genel Başkan Vekilimiz Burhan Aksak ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulunarak, sorun ve taleplerini dinledik. Malatya'mızı ziyaret ederek esnaflarımızla birlikte olan TESK Genel Başkan Vekilimiz Burhan Aksak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Keskin ve Aksak, 24 Ocak Elazığ-sivrice depreminde bulunduğu binada hasar oluşması nedeniyle hizmet binası yıkılan Malatya Kahveciler Odası'nın da hissedarı olduğu yeni binanın inşaat alanında incelemelerde bulundular.

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