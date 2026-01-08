Kesk'ten "Halep" Açıklaması: "Başta TBMM Olmak Üzere, Emek Örgütlerini, Siyasi Partileri ve Demokratik Güçlerini Sorumluluk Almaya Çağırıyoruz"

(ANKARA)- Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Halep'te devam eden çatışmalara ilişkin "Cihadist HTŞ'nin katliam girişimlerine son vermesi sağlanmalı, aksi durumda diplomatik ilişkileri sonlandırmak dahil olmak üzere etkili önlemler alınmalıdır. Emekçilerin birliği ve dayanışması, halkların kardeşliği, eşitliği, barışı ve cihadist çetelere karşı laiklik için mücadele çağrımızı yineliyor, başta TBMM olmak üzere, emek örgütlerini, siyasi partileri ve demokratik güçleri; Suriye'deki katliam girişimlerini görünür kılmaya, engellemeye ve bunun için sorumluluk almaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

KESK Yürütme Kurulu, Suriye'nin Halep kentinde Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı. "Emperyalist savaş politikaları halkların eşit ve özgür birlikte yaşam hakkını elinden alıyor" başlığı ile yayımlanan açıklamada, her gün yeni katliamlara tanıklık edildiği ifade edildi.

ABD'nin başını çektiği "emperyalist güçlerin" uluslararası hukuk normları ve kuralları ayaklar altına aldığını, yeni savaşların kapıda olduğunu belirtildiği açıklamada, "HTŞ ve bağlı çeteler Alevi ve Dürzilere yönelik katliamlardan sonra bu kez de Kürtlerin yoğun yaşadığı Halep'teki mahallelere yönelik katliam girişimine başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

2 gündür süren çatışmadan sivillerin de etkilendiği, abluka altına alınan Halep'in Şeyh Maksut ve Eşrefiye mahallelerinde açlık ve susuzluk nedeniyle ciddi salgınların ve ölümlerin başlamasından endişe duyulduğunu belirten açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD himayesinde, Fransa garantörlüğünde ve diğer emperyalist güçlerin desteğiyle Paris'te yapılan toplantıda Gazze'de soykırım yapan İsrail ile anlaşma yapan, Suriye topraklarını ve kaynaklarını paylaşıma açan, her türlü iş birliğine imza atan Suriye merkezi hükümet güçlerinin aynı gün Halep'te sivillere yönelik saldırı gerçekleştirmesiyle gerçek karakterini bir kez daha ele vermiştir. Öte yandan HTŞ'nin bu saldırılarını durdurmak yerine Ortadoğu dengelerinde güç toplama arayışına girmek ve paylaşım savaşlarında yer alma hesapları yapmak yeni katliamlara da davetiye çıkarmaktadır. Bu kanlı rejime ve katliamlarına dolaylı dolaysız destek veren, sessiz kalan tüm güçler yaşanan katliamın suç ortağı olacaktır.

Ortadoğu, Türkiye ve Suriye örneklerinde yaşandığı gibi emekçileri ve halkları emperyalistlere ve siyonistlere hizmet etmeye yemin etmiş siyasal İslamcı anlayışlara terk etmeyecek ve onlarla bir gelecek planlamayacak ilkesel bir mücadele esas alınmalıdır.

Saldırılar derhal durdurulmalı, mahalleler üzerindeki abluka sona erdirilmeli, yerinden edilenlerin geri dönüşü sağlanmalıdır. Cihadist HTŞ'nin katliam girişimlerine son vermesi sağlanmalı, aksi durumda diplomatik ilişkileri sonlandırmak dahil olmak üzere etkili önlemler alınmalıdır. KESK olarak; emekçilerin birliği ve dayanışması, halkların kardeşliği, eşitliği, barışı ve cihadist çetelere karşı laiklik için mücadele çağrımızı yineliyor, başta TBMM olmak üzere, emek örgütlerini, siyasi partileri ve demokratik güçleri; Suriye'deki katliam girişimlerini görünür kılmaya, engellemeye ve bunun için sorumluluk almaya çağırıyoruz."