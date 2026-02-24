Haberler

Kesk'ten Dem Parti'ye Ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz beraberindeki KESK Heyeti, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyesi Zülküf Uçar’ı ziyaret etti.

(ANKARA) - KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz beraberindeki KESK Heyeti DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyesi Zülküf Uçar'ı ziyaret etti.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz beraberindeki KESK Heyeti, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ve DEM Parti Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyesi Zülküf Uçar'ı ziyaret etti. Ziyarette, 657 sayılı Kanun'un yeni düzenlenen 56. Maddesinin (Devlet memurlarının adaylık devresi içerisinde göreve son verme halleri) Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: ANKA
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Milyonların kullandığı 13 bankaya soruşturma

Milyonları ilgilendiriyor! 13 dev bankaya soruşturma
Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, kredilerde yüzde 100 faiz indirimi

Üç kesime büyük kolaylık! Erdoğan imzaladı, yüzde 100 indirim var
Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık

Usta oyuncuya cenazesinde büyük vefasızlık