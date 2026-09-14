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KESK’ten “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki: “Siyasal iktidar, ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir”

KESK’ten “Ailem Güvende” operasyonlarına tepki: “Siyasal iktidar, ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir”
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KESK, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlara ilişkin, "Hukuksuzca gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, web sayfaları ve sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

(ANKARA) - KESK, "Ailem Güvende" adıyla yürütülen ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlara ilişkin, "Hukuksuzca gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, web sayfaları ve sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması kaldırılmalıdır" çağrısında bulundu.

KESK, "Ailem Güvende" adıyla başlatılan ve LGBTİ+'ları hedef alan operasyonlar ilişkin açıklama yaptı.

Konfederasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Siyasal iktidar, 'Ailem Güvende' diyerek LGBTİ+ derneklerini ve kurumlarını hedef göstererek, ayrımcılık yasağını ihlal etmektedir. Örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, özel hayatın korunması ve masumiyet karinesi ihlalleri kabul edilemez.

İktidar nefret söylemleri ile örgütlenme özgürlüklerini ve hak savunuculuğu faaliyetlerini engellemeye yönelik tüm baskılara derhal son vermelidir. Hukuksuzca gözaltına alınanlar serbest bırakılmalı, web sayfaları ve sosyal medya hesaplarına erişim kısıtlaması kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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