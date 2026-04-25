Kesk'ten Açlık Grevindeki Madencilere Destek... Dönem Sözcüsü Yaşar Polat: "Onlar Kaybederse Biz de Kaybederiz"

KESK, hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için açlık grevi yapan madencilere destek verdi. KESK Dönem Sözcüsü Yaşar Polat "Arkadaşlarımız çocuklarını bırakıp, eşlerini bırakıp burada Türkiye halkları için, ekonomik kriz için direniyorlar. Onlar kaybederse biz de kaybederiz" dedi.

(ANKARA) - Hakları ve ödenmeyen maaşlarını almak için Eskişehir'den Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı'ndaki açlık grevine devam ediyor. İşçilere destek vermek için gelen KESK Dönem Sözcüsü Yaşar Polat "Arkadaşlarımız çocuklarını bırakıp, eşlerini bırakıp burada Türkiye halkları için ekonomik kriz için direniyorlar. Onlar kaybederse biz de kaybederiz" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, hakları ve ödenmeyen maaşlarını alabilmek için başlattıkları açlık grevine altıncı gününde Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda devam ediyor. KESK Dönem Sözcüsü Yaşar Polat ve 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş işçilere destek verdi.

KESK Dönem Sözcüsü Yaşar Polat, AK Parti hükümetine ve bakanlara seslenerek "Sizlerin sarayları, saltanatları olabilir ama bizim de gücümüz var. Biz birleşecek kazanacağız. Bunu unutmasınlar. Şu anda buradaki gerçek tablo bu ülkenin gerçek tablosudur. Biliyoruz ki maden işçileri kaybederse Türkiye halkları kaybedecek ama maden işçileri kaybetmeyecek. Biz onların mücadelesinde her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Desteklerini hiçbir zaman esirgemeyeceklerini söyleyen Polat, "Buradan bir çağrımızda tüm Türkiye'deki özellikle Ankara halkına sesleniyoruz. Burada gerçek bir ekonomik kriz var. Bu arkadaşlarımız kara, soğuğa, yağmura rağmen çocuklarını bırakıp, eşlerini bırakıp burada Türkiye halkları için ekonomik kriz için direniyorlar. Onlar kaybederse biz de kaybederiz. Onlarla beraber kazanacağımızı buradan bir kere daha siyasi iktidara, tek adam rejimine ve 'Nas hükümeti'ne buradan bir kere daha duyuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Hürkardeş: "Arkadaşlarımızın derhal ücretleri ödensin"

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş de "Yanınızdayız, beraberiz. Hak, hukuk, adalet mücelseye yol yürüyen arkadaşlarımız ne istiyorlar? Fazla bir şey istemiyorlar. Bugüne kadar çalışmışlar alın teri kurumadan ücretlerin ödenmesi gerekirken maalesef 10 aylardır ücret alamıyorlar, tazminat alamıyorlar, maaş alamıyorlar, çocuklarına harçlık veremiyorlar. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir adaletsizlik?" diye tepki gösterdi.

Hürkardeş, patronlara, siyasilere çağrıda bulunarak "Maden işlerimizin haklarını derhal geciktirmeden ödeyin. Öyle şeker harçlığı verir gibi parça parça ödemeler kifayetsizdir, uygun değildir, vicdani değildir. Bu arkadaşlarımızın derhal yaşamlarını sürdürmek için, onurlu bir hayat kazanmaları için ücretleri mutlaka ödensin" dedi.

İş akdi feshedilen maden işçileri olduğunu hatılatan Hürkardeş, "İş akdi feshedilenlerin derhal işlerine dönmesi gerekmektedir. Bu ekonomik krizde bunların kurtarılması lazım. Görüyoruz ki kamuda tasarruflar yapılmadan her şey har vurup harman savruluyor. Onun için AK Parti iktidarına sesleniyoruz, maden işçilerimize sahip çıkılması gerekiyor. Ankara kamuoyu olarak bizler sahip çıkıyoruz. Emekliler, emekçiler, maden işçilerimizin yanındayız. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
