Küba Büyükelçisi Palacios'tan Kesk'e Ziyaret

Güncelleme:
KESK Yürütme Kurulu, Küba Büyükelçisi ve Küba Dostluk Derneği temsilcisi ile bir araya gelerek, Küba'ya uygulanan ablukayı ve işçi dayanışmasını ele aldı.

(ANKARA) - Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Jose Marti Küba Dostluk Derneği'nden Nahide Özkan, KESK'i ziyaret etti.

KESK'ten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "KESK Yürütme Kurulu'nun Küba heyetini karşıladığı ziyarette Küba'ya 60 yıldır haksız biçimde uygulanan ablukanın kaldırılması, ABD saldırganlığına karşı dayanışma, sendikal ve siyasal sürece ilişkin son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, halkların dayanışmasının emperyalist kuşatmayı boşa çıkaracak en güçlü irade olduğu vurgulandı; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK'in eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Küba halkının yanında olduğu ifade edildi" denildi.

Kaynak: ANKA
