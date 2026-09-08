KESK heyeti, TMMOB'u ziyaret etti

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) yöneticileri, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni (TMMOB) ziyaret etti. Görüşmede ülke gündemi, emek mücadelesinde yaşanan sorunlar ve talepler ile birlikte gerçekleştirilebilecek eylem, etkinlik ve çalışmalar ele alındı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, Genel Sekreter Sevgi Yılmaz ve Eğitim, Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar'dan oluşan KESK heyeti, bugün TMMOB'yi ziyaret etti.

KESK heyeti, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Sayman Üye Özgür Topçu, Yönetim Kurulu Üyesi Ferhat Yaşar, Genel Sekreter Vekili Sezgin Çalışkan ve Teknik Görevli Fatoş Erol Çepe ile görüştü.

Görüşmede, ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken emek mücadelesinin karşı karşıya olduğu sorunlar ve emekçilerin talepleri üzerine görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca iki kurumun birlikte gerçekleştirebileceği eylem, etkinlik ve çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: ANKA