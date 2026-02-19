Haberler

Kesk'ten, Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ne "Dayanışma" Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ve heyeti, Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, emperyalist saldırılara karşı Küba halkıyla dayanışma vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz başkanlığındaki heyet, Küba'nın Ankara Büyükelçiliği'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. KESK'ten ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Görüşmede, halkların dayanışmasının emperyalist kuşatmayı boşa çıkaracak en güçlü irade olduğu vurgulandı" denildi.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD öncülüğündeki emperyalist saldırılar ve ambargo politikalarına karşı Küba halkıyla dayanışmamızı ifade etmek üzere Küba Büyükelçiliği'ni ziyaret ettik. KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ile Yürütme Kurulu Üyeleri Sema Pınar ve Erdal Karakuş'u, Küba Büyükelçiliği Müsteşarı Oscar Redondo Ramos karşıladı. Görüşmede, halkların dayanışmasının emperyalist kuşatmayı boşa çıkaracak en güçlü irade olduğu vurgulandı; eşitlik ve  bağımsızlık mücadelesinde Küba halkının yanında olduğumuzu ifade ettik" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam 'pes' dedirtti

Bir şehir Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret