CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Kesk: Karar, Demokratik Siyasete Vurulmuş Açık Bir Darbedir

(ANKARA) - KESK Yürütme Kurulu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali kararıyla ilgili, "Mutlak butlan kararı, demokratik siyasete vurulmuş açık bir darbedir. Halkın iradesini gasp eden kayyum politikalarının bir başka tezahürü olan bu sipariş karar yok hükmündedir" açıklamasını yaptı.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan "Demokrasiyi Savunmaya Devam Edeceğiz" başlıklı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AKP iktidarı, muhalefeti yok etmek ve toplumsal muhalefeti sindirmek için bir kez daha bir yargı sopasına sarılmıştır. İstinaf mahkemesinin bugün CHP kurultayına yönelik verdiği 'mutlak butlan' kararı, demokratik siyasete vurulmuş açık bir darbedir. Halkın iradesini gasp eden kayyum politikalarının bir başka tezahürü olan bu sipariş karar yok hükmündedir. Yargı eliyle siyaseti dizayn etme çabalarına, irade gasplarına ve antidemokratik müdahalelere karşı demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA