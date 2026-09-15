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KESK: Baskıya, sansüre ve antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız

KESK: Baskıya, sansüre ve antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız
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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bağımsız medya hesabına getirilen erişim engeline tepki göstererek, uygulamaların basın özgürlüğü, haber alma, örgütlenme ve hak arama özgürlüğüne yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve bağımsız medya hesabına getirilen erişim engeline tepki göstererek, uygulamaların basın özgürlüğü, haber alma, örgütlenme ve hak arama özgürlüğüne yönelik doğrudan bir saldırı olduğunu belirtti.

KESK, 12 Eylül'den bu yana LGBTİ+ dernekleri, örgütleri ve aktivistlerinin yanı sıra Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Barış Akademisyenleri, Evrensel Gazetesi ve MLSA'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda X ve Instagram hesabına erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

KESK'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hak ihlallerini görünür kılan sivil toplum kuruluşları ile bağımsız medyanın susturulmasının basın özgürlüğü ile toplumun haber alma, örgütlenme ve hak arama özgürlüğüne yönelik doğrudan bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bu sansür politikası, iktidarın toplumsal muhalefeti sindirme ve kamusal alanı tek seslileştirme çabasının bir parçasıdır. Baskıya, sansüre ve antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. Örgütlenme ve ifade özgürlüğümüzden vazgeçmeyecek, birlikte mücadele etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: ANKA
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