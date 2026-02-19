Haberler

Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H'yi, saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

