Samsun'da 12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Samsun'un Atakum ilçesinde kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 12 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.C.H'yi, saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek