Kesinleşmiş 100 Yıl Hapis Cezalısı Yakalandı
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KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. (18), polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Gülük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Gülük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.