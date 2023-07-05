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Kesinleşmiş 100 Yıl Hapis Cezalısı Yakalandı

Kesinleşmiş 100 Yıl Hapis Cezalısı Yakalandı

Güncel Haberler

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. (18), polis ekiplerince yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Gülük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.

-KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç. (18), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 41 ayrı 'hırsızlık' suçundan kesinleşmiş 100 yıl hapis cezası bulunan M.Ç.'nin Gülük Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, M.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ç., cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevilay Ay - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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